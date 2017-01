Zarejestruj się

Co można znaleźć w styczniowym numerze

Zamek Grodno. Tajemnice "izby tortur"

Kości rozrzucone

Kwatera "HEDWIG" firmy Telefunken w Lubiążu

Lubiąż mniej nieznany. Część 2

Breda - najcięższa broń zrzucona dla AK. Część 1

Szpital leśny "665". Partyzanckie obiekty Puszczy Solskiej. Część 2

Zapomniana wałbrzyska defilada

Bombardowania Stettina

Wśród morderczego zimna

Twierdza poznań i początki miotaczy ognia

Zwierzyna łowna

Zamek Grodno. Tajemnice "izby tortur"

Łukasz Orlicki s. 4



Kilkanaście miesięcy temu miesięcznik "Odkrywca" postanowił zmierzyć się z legendami otaczającymi twierdzę położoną na szczycie góry Choina. Większość z tych różnorodnych opowieści dotyczy istnienia pod zamkiem Grodno (niem. Kynsburg) nieznanych pomieszczeń, ukrytych piwnic oraz systemu tuneli. Inne opowiadają o zakopanych skarbach i słynnych "depozytach" ukrywanych pod koniec II wojny światowej. Najsłynniejsza z legend, spopularyzowana i wielokrotnie opisywana przez red. Joannę Lamparską, pozostaje zwieńczeniem marzeń każdego poszukiwacza. Oparta na przesłanych na początku lat 90. do redakcji "Słowa Polskiego" listach tajemniczego "von Schrecka" dotyczyła historii ukrycia przez oddział SS cennego ładunku. Miał on zostać złożony w zamkowych podziemiach, do których wejścia zostały zaminowane, wysadzone i zamaskowane. Historia ta, choć rozpalała umysły głównie w latach 90., do dziś ma swoich gorących zwolenników.





Lubiąż mniej nieznany. Część 2

Marek Michalski s. 22

Zgodnie z relacją (publikacja w poprzednim numerze "Odkrywcy") naszego młodego Ślązaka instalacja urządzeń miała miejsce w maju 1943 roku. Data ta mniej więcej pokrywa się z informacjami, które dotyczą wizytacji zabudowań klasztoru przez Karla Hankego oraz przedstawicieli firmy Telefunken w marcu tego samego roku. Czerwiec 1943 roku wymieniany jest w dokumentach niemieckich jako miesiąc wzmożonej działalności budowlanej na terenie klasztoru. Ten sam miesiąc podawany jest przez jeńca jako moment rozpoczęcia działalności ośrodka zlokalizowanego w Lubiążu.

Zapomniana wałbrzyska defilada Radosław Szewczyk s. 42



22 maja 1960 roku w tym ówczesnym górniczym mieście odbyła się defilada wojskowa. Ulicami miasta przejechali: "zwiadowcy na motocyklach, piechota na samochodach, artylerzyści ze swym sprzętem - działami nadziemnymi [pisownia oryginalna - przyp. autora] i przeciwlotniczymi oraz wyrzutniami rakietowymi - słynnymi katiuszami, saperzy, łącznościowcy i żołnierze kwatermistrzostwa, przemarsz zamykała kolumna czołgów" - jak napisała lokalna prasa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że cała dywizja przyjechała do miasta specjalnie, pokonując kilkaset kilometrów w obie strony.

Bombardowania Stettina

Leszek Adamczewski, s. 48



Szczecinowi było daleko do Drezna czy Hamburga, a jednak z miast leżących dzisiaj w granicach Polski był on podczas wojny bombardowany najczęściej. Niebezpieczeństwo bombardowań alianckich i konieczność chronienia mieszkańców władze prowincji pomorskiej Trzeciej Rzeszy oraz samorządowe władze Stettina zrozumiały późno, bo dopiero po pierwszych, raczej nękających niż niszczycielskich nalotach na miasto, przeprowadzonych przez lotnictwo brytyjskie latem 1940 roku. Szczecin był wtedy nie tylko ważnym portem morskim, ale także dużym ośrodkiem przemysłowym i węzłem kolejowym w tej części Rzeszy.

Opis sytuacyjny z otwarcia szpitala "655" Biłgorajskiego Obwodu AK



Opis sytuacyjny z otwarcia szpitala "655" Biłgorajskiego Obwodu AK: zdjęcia uczestników, schemat rozmieszczenia gości przy stole. Pobierz plakat czasopisma "Odkrywca". (Aby pobrać kliknij w miniaturę żeby otworzyć duży plik a następnie użyj opcji zapisz jako)

