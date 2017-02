Zarejestruj się

12 Konferencja Popularnonaukowa miesięcznika "Odkrywca" 19-21 maja 2017 Już po raz dwunasty mamy przyjemność przekazać Państwu informacje o przygotowaniach do naszej kolejnej konferencji. W tym roku spotykamy się w Spale. Współorganizatorem jest Trasa Turystyczna "Bunkier w Konewce".



Miejsce naszej tegorocznej Konferencji, jak i najbliższe okolice, charakteryzują się niezwykłą i bogatą historią. Podążymy jej intrygującymi śladami, począwszy od średniowiecza, aż po czasy najnowsze. W Spale udamy się tropami rosyjskich carów i prezydentów II RP. Zapoznamy się z drugowojennymi tajemnicami związanymi ze stacjonującym tam wówczas dowództwem wojskowym GG, działalnością polskiego wywiadu i partyzantki. Na trasie naszej wyprawy znajdą się z pewnością schrony kolejowe "Anlage Mitte" w Jeleniu i Konewce oraz pełen unikatowych militariów Skansen Rzeki Pilicy. Odwiedzimy także Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Groty Nagórzyckie, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, a także wyjątkową bazę lotniczą. O szczegółach programu i harmonogramie będziemy systematycznie informować w kolejnych numerach.

Z tegorocznym współorganizatorem konferencji jesteśmy związani wspólnymi przedsięwzięciami i badaniami eksploracyjnymi. Pan Juliusz Szymański - szef trasy turystycznej - jest autorem wielu książek i artykułów zamieszczonych m.in. w "Odkrywcy". Obiecał dla Państwa przygotować coś specjalnego?

Zgodnie z naszym wieloletnim i sprawdzonym planem zaczynamy popołudniowymi, piątkowymi prelekcjami. W sobotę wyjeżdżamy w ustalona trasę. Również na niedzielne przedpołudnie przygotujemy dla Was niezapomniane atrakcje.



Uwaga: koszt tegorocznej akredytacji wynosi 270,00 zł brutto w tym 50,49 zł podatku VAT (219,51zł netto) za osobę.

Koszt akredytacji obejmuje: materiały konferencyjne, w tym płytę CD ze specjalną prezentacją, okolicznościowy znaczek, przejazdy autobusami, wejście do wszystkich zwiedzanych obiektów bez dodatkowych opłat, ubezpieczenie NNW na czas trwania konferencji, piątkową kolację oraz sobotni obiad i kolację.

W następnym numerze "Odkrywcy" przekażemy bardziej szczegółowy program oraz informacje związane z akredytacją i zakwaterowaniem. Zawsze aktualne informacje będą zamieszczane na naszej stronie www.odkrywca.pl oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Odkrywca



W razie jakichkolwiek pytań piszcie na adres mailowy: konferencja@odkrywca.pl.

Do Waszej dyspozycji są także telefony: 71 329 71 71, 71 328 83 71.



Serdecznie zapraszamy stałych Bywalców, którzy doskonale wiedzą, czego można się spodziewać, a także wszystkich tych, którzy jeszcze nie brali udziału w Konferencjach "Odkrywcy". Z naszej strony gwarantujemy pełną satysfakcję wszystkim Uczestnikom.

Co można znaleźć w lutowym numerze

Styczniowy numer "Odkrywcy", a w nim m.in.:



Kostrzyn, szyfry i gołębie

Moździerz z twierdzy Przemyśl wydobyty

Telefunken w klasztorze w Lubiążu. Część 2

Sabotaż inżyniera Schmidta

Szpital leśny "665" - likwidacja. Partyzanckie obiekty Puszczy Solskiej. część 3

Breda - najcięższa broń zrzucona dla AK. część 2

Oficerowie września - co zabrali na wojnę. część 2

Podziemia zamknięte dla turystów

Nóż szturmowy wz.55, czyli przedwojenna jakość dla LWP

Krew na śniegu

Radziecka bateria nr 456

Pomiędzy fikcją a faktem. Wywiad z Jolantą Kaletą

Szpadel niech będzie z wami

Księgarnia "Odkrywcy" - Nowości lutego









i wiele innych ciekawych artykułów.





Moździerz z Twierdzy Przemyśl wydobyty!

Jacek Dzik s. 6



Skoda m98 kaliber 24 cm była ciężkim moździerzem oblężniczym używanym przez armię austro-węgierską podczas I wojny światowej. Moździerz służył do niszczenia nowoczesnych fortyfikacji. Miał jednak krótki zasięg i nieskuteczną amunicję, w efekcie został zapamiętany głównie jako protoplasta bardziej znanych i skuteczniejszych moździerzy M11 i M16. Pierwszy raz moździerz ten można było obejrzeć podczas Wystawy Paryskiej w 1900 roku, gdzie wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Był to pierwszy model ciężkiego działa produkowany przez zakłady Skoda. Powstawał także dla Wielkiej Brytanii jako 9.45 calowa haubica Mark I. Produkowano dwa rodzaje pocisków o wadze 128 kg i 133 kg. Waga samego działa to 8,6 tony. Według kilku różnych źródeł w Twierdzy Przemyśl było ich od 4 do 8 z ogólnej liczby 48 sztuk, jakimi dysponowała w trakcie wojny armia austro-węgierska.





Sabotaż inżyniera Schmidta

Leszek Adamczewski s. 18

Wśród setek kwestii, które w latach 1940-1941 musiał rozwiązać zespół Heisenberga, była bowiem sprawa moderatora, czyli spowalniacza neutronów. O paliwo reaktorowe uczeni niemieccy nie musieli się zbytnio martwić. Kilkanaście tysięcy ton rudy uranu Niemcy znaleźli w okupowanej przez nich od wiosny 1940 roku Belgii. Pochodziła ona z bogatych złóż w jednej z afrykańskich kolonii, a mianowicie z Konga. Poza tym geolodzy niemieccy prowadzili poszukiwania rudy uranowej w Sudetach, znajdując jej złoża między innymi w rejonie miasteczka Schmiedeberg (Kowary) niedaleko Hirschbergu (Jeleniej Góry) oraz na terenie Protektoratu Czech i Moraw.

Podziemia zamknięte dla turystów Tomasz Rzeczycki s. 44



Na pewno niejeden turysta po zwiedzeniu udostępnionych turystycznie podziemi sowiogórskich, jaskiń jurajskich czy kopalń górnośląskich zadał sobie pytanie: jak dużo jeszcze tego rodzaju obiektów podziemnych znajduje się na terenie Polski? Czy są inne tego typu miejsca kryjące nierozwikłane zagadki? A może wszystko zostało odkryte, przebadane i po prostu nic ciekawego pod ziemią się już więcej nie kryje? Okazuje się, że ciągle jeszcze są takie spowite mrokiem korytarze i komory, które czekają na udostępnienia. Były też takie, po których nie ma już prawie śladu.

Radziecka bateria nr 456

Jacek Jarosz s. 60



Wkrótce po zajęciu Litwy, Łotwy i Estonii w czerwcu 1940 roku, Związek Radziecki rozpoczął na ich obszarze budowę systemu obrony nadbrzeżnej, między innymi stawiając szereg baterii artyleryjskich. W połowie następnego roku na terenie Łotwy znajdowały się już następujące baterie stałe: nr 23 (4 x I - 130 mm na północ od Lipawy), nr 27 (4 x I - 130 mm na południe od Lipawy), nr 40 (4 x I - 130 mm w Luzni) i nr 46 (4 x I - 130 mm na południe od Ventspilsu, czyli Windawy). Ulokowano tam również baterię kolejową nr 18 (4 x I - 180 mm w Lipawie) oraz tak zwaną baterię czasową (4 x I - 130 mm w Olmani). Po ataku wojsk III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 roku i wobec ich szybkich postępów, część z tych baterii zostało przez Rosjan wysadzonych w powietrze, aby nie dostały się w ręce wroga.

